Gravidíssima, Aline Midlej treina e ostenta barrigão ao pegar peso: ‘Bora’

Apresentadora e jornalista Aline Midlej, do Globo News, grávida de sua primeira filha, publica registro de treino na academia

Na tarde desta última terça-feira, 30, a apresentadora e jornalista da Globo News, Aline Midlej (40), usou suas redes sociais para mostrar que mesmo com o barrigão de grávida, esperando sua primeira filha, Celeste, continua na ativa. A famosa publicou um registro de seu treino na academia, falando sobre cuidados com a saúde neste momento tão importante.

“E boraaaa que é terça ainda! Reduzindo o peso, mantendo o ritmo!”, escreveu a apresentadora, na legenda da publicação que compartilhou em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. Aline apareceu na postagem de cara limpa, com toda sua beleza natural.

O que chamou a atenção dos internautas foi a dedicação da jornalista em treinar, mesmo com sua barriga de nove meses de gestação. Celeste é a primeira filha de Aline Midlej, fruto de seu relacionamento com o diretor Rodrigo Cebrian.

Recentemente, ela comandou a cobertura do carnaval na Globo e celebrou a oportunidade de fazer isso com a filha na barriga. “Me sinto no melhor momento da gestação. A gente tem muita disposição, a barriga já está marcando presença, mas não limita movimentos, me agrega um feminino diferente. Me sinto mais bonita e potente. E tem muito significado transmitir o Carnaval grávida, pois os temas da origem da vida, da maternidade, da ancestralidade são muito presentes no Car naval. Celeste vem pra somar ao time!”, disse ela à Revista CARAS.

Para registrar o crescimento de sua barriguinha, a jornalista Aline Midlej usou suas redes sociais para compartilhar alguns registros. Esperando o nascimento da primeira filha, ela apostou em um modelito com top rosa curtinho e calça cinza justa, que destacou a barriga dela. “De volta aos treinos, as melhores conversas”, disse ela na imagem. Em outro momento, ela mostrou a nova silhueta ao ostentar uma foto feita por um amigo do seu look para ir ao cinema. Com um vestido justo, ela destacou a barriguinha de grávida. Apresentadora do Jornal das 10, na GloboNews, e também integrante da equipe do Jornal Nacional, Aline Midlej espera o nascimento de uma menina, que vai se chamar Celeste. A bebê é fruto do seu casamento com o diretor Rodrigo Cebrian.