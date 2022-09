Grávidas, Bia e Branca Feres exibem barrigões ao surgirem de biquíni: "Nova versão"

Bia e Branca Feres, que estão grávidas, fizeram comparações com fotos "grávida e não grávida"

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 21h49

As gêmeas Bia e Branca Feres (34) usaram as redes sociais nesta segunda-feira, 19, para compartilharem fotos em que aparecem com o mesmo biquíni estampado em ocasiões diferentes.

Na primeira imagem, as ex-atletas do nado sincronizado surgem de mãos dadas exibindo os barrigões de suas gestações. Já no segundo registro, as duas estão fazendo a mesma pose, mas na época elas nem sonhavam em serem mamães.

Ao dividirem as fotos das comparações, elas refletiram sobre as mudanças. "Grávidas X Não Grávidas. Vocês também se sentiram outras pessoas na gestação? Quando fomos comparar as fotos nós duas aqui tomamos um susto. Estávamos duas outras pessoas magérrimas, pele super queimada e cabelo loirão! Mas não trocamos pela "beleza" da nossa nova versão", afirmaram.

Vale lembrar que Branca está no oitavo mês de gestação de Nicole, sua primeira filha, da união com Gus­tavo Frota (34). Já Bia, casada com Maurício Sirotsky Neto (37), está no quarto mês de seu segundo filho. A ex-atleta também é mãe de Isaac, que completou 1 ano em julho.

Confira as comparações de Bia e Branca Feres:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia & Branca Feres 👯‍♀️Gêmeas (@biaebrancaferes)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!