Grávida, Thássia Naves encanta ao exibir a barriguinha ao curtir dia na praia

A influenciadora digital Thássia Naves encantou os seguidores ao exibir a barriguinha de grávida ao surgir de biquíni

Thássia Naves(33) está em São Miguel dos Milagres, Alagoas, e encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques na praia.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram nesta sexta-feira, 11, a influenciadora digital, que anunciou recentemente que está à espera de seu primeiro filho com o marido, Artur Attie, exibiu a barriguinha ao surgir de biquíni e shorts.

"Cheguei no paraíso! São Miguel dos Milagres é uma paz de lugar e simplesmente paradisíaco! O look foi para combinar com o céu azul que nos recebeu!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores elogiaram os cliques. "Lindíssima", disse uma internauta. "Maravilhosa como sempre", falou outra. "A mamãe mais linda", comentou uma fã.

Recentemente, Thássia descobriu o sexo de seu primeiro filho. A influenciadora digital reuniu os amigos e familiares em um chá revelação, e mostrou o vídeo do momento da descoberta nas redes sociais. A revelação, aliás, aconteceu através de papel picado na cor verde, lançada em um cenário luxuoso e todo branco, indicando que eles serão pais de um menino. "Nosso menino. Meu amor, a mamãe e o papai já te amam infinito", celebrou a famosa na legenda.

Confira as fotos de Thássia Naves na praia:

