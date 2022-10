Grávida, Thássia Naves descobre o sexo do primeiro filho

Influenciadora digital Thássia Naves faz chá revelação e revela qual é o sexo do primeiro filho

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 17h50

A influenciadora digital Thássia Naves já descobriu qual é o sexo do seu primeiro filho. Casada com Artur Attie, ela reuniu os amigos e familiares em um chá revelação neste sábado, 29, e mostrou o vídeo do momento da revelação nas redes sociais.

Thássia anunciou que será mãe de um menino. A revelação foi feita por meio de papel picado na cor verde, que foi lançada em um cenário luxuoso e todo branco. “Nosso menino. Meu amor, a mamãe e o papai já te amam infinito”, disse ela na legenda.

Thássia contou sobre a gestação para os fãs na última quinta-feira, 27, por meio das redes sociais. Ela já está com 12 semanas de gestação."A legenda vem diretamente do coração: "Estamos vivendo as 12 semanas mais felizes das nossas vidas!" Obrigada Deus por tanto, por renovar nossa fé a cada dia e por cuidar tão bem da nossa família! Só nós sabemos como esperei por esse momento e quanto desejamos esse bebê! Vocês me acompanham há quase 15 anos e esse momento chegou! Alguém me belisca?", escreveu ela na publicação.

Assista ao vídeo do chá revelação de Thássia Naves: