Grávida, Thaila Ayala exibe barriguinha em dia de praia com a família: ''Que fofura''

À espera de mais um bebê com Renato Góes, atriz Thaila Ayala encanta ao abrir álbum de fotos em Búzios com o marido e o herdeiro

No domingo, 11, a atriz Thaila Ayala (36) encantou a web ao compartilhar um álbum de fotos de dia de praia na companhia de sua família!

Aproveitando o final de semana em viagem para Búzios, no Rio de Janeiro, a famosa surgiu ao lado do maridão, Renato Góes (35), e do filho do casal, Francisco, de um aninho, à beira-mar.

À espera de mais um bebê com o intérprete de Tertulinho na novela Mar do Sertão, uma menininha que vai se chamar Tereza, a mamãe coruja exibiu a barriguinha ao posar de biquíni azul nos registros publicados em seu perfil no Instagram. Em alguns cliques, ela aparece se divertindo com o pequeno na areia da praia e dentro do mar.

"Um álbum pra morrer de amor! Que diaaaaaa!!!!", declarou Thaila Ayala na publicação.

"Que família mais linda!", "Perfeitos", "Esse bebê é muito fofo. Dá vontade de apertar", "Que fofura. Até hoje lembro da primeira vez do meu na praia, a alegria de pegar na areia, é impagável esses momentos", se derreteram os fãs nos comentários.

Confira o álbum de fotos de Thaila Ayala com Rento Góes e o filho:

Thaila Ayala celebra cinco anos com Renato Góes

Thaila Ayala usou as redes sociais no dia 08 para recordar o início de sua história com o também ator Renato Góes! A artista compartilhou dois cliques, um atual e outro antigo, em que aparece coladinha com o amado. Ela relembrou que os dois ficaram na casa de eventos Circo Voador, no Rio de Janeiro, em 2017. A famosa ainda contou que Renato a pediu um filho antes mesmo de pedi-la em namoro.

"Em 2017 ele me colocou nesse mesmo muro no Circo Voador e me pediu um filho, antes mesmo de me pedir em namoro. 5 anos e cá estamos grávidos do segundo filho!", declarou Thaila. Eles oficializaram a união em outubro de 2019 em Olinda, no Pernambuco.

