Petra Mattar encanta ao mostrar o barrigão de grávida

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 20h50

Petra Mattar (28) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo seu barrigão de grávida.

A influenciadora digital, filha do ator Mauricio Mattar (58) e Fabiana Sá, está à espera de seu primeiro bebê, e nesta quinta-feira, 10, ela publicou nos Stories do Instagram uma foto em frente ao espelho do elevador.

Na imagem, a mamãe de primeira viagem deixou o barrigão de quatro meses à mostra ao surgir usando um cropped amarelo e uma calça de moletom cinza.

Vale lembrar que Petra já sabe o sexo do bebê que está gerando. Na última sexta-feira, 4, ela compartilhou um vídeo mostrando o momento em que soube se teria um menino ou uma menina. Na gravação, a influencer aparece na praia segurando um bastão de fumaça, que aos poucos começa a sair uma cor azul, anunciando que ela terá um menino.

"Meu menino, te amei desde o momento que soube que você existia, mesmo muito assustada você foi capaz de despertar o melhor que existe em mim. Você que fez de mim sua morada e me fez de ti, meu ser inteiro. Você veio pra ressignificar tudo que eu pensava saber sobre amar, ser e existir", disse ela em um trecho da declaração, revelando no final que a criança se chamará Makai.

Confira a foto do barrigão de Petra Mattar:

Petra exibe o barrigão de grávida - Reprodução/Instagram

