Grávida, namorada de João Gomes revela os possíveis nomes do bebê

Menino ou menina? João Gomes e Ary Mirelle decidem os possíveis nomes do primeiro filho e ela revela o significado de cada um deles

O cantor João Gomes e a namorada, Ary Mirelle, estão radiantes com a espera pelo nascimento do primeiro filho e já tomaram uma decisão importante. O casal já decidiu os possíveis nomes do bebê caso seja menino ou menina. Como está no início da gestação, ela ainda não sabe o sexo da criança, mas as possibilidades de nomes já foram definidas pelo casal.

Nas redes sociais, Ary revelou qual deve ser o nome caso seja um menino e também no caso de uma menina. Além disso, ela ainda explicou o significado de cada um. Se for um menino, vai se chamar Jorge. E, se for uma menina, vai se chamar Aurora .

“Se eu for menininha, vou ser Aurora. E se eu for menininho, papai já escolheu meu nome galera. Agora está tudo certo”, disse ela, e completou: “Se for menino, vai ser Jorge... Jorge é guerreiro, determinado e seguro de si. Se for menina, vai ser Aurora. Aurora é o nascer do sol, raiar do dia, que brilha como o ouro”.

Há pouco tempo, Ary Mirelle contou como descobriu a gestação. Ela contou que teve alguns sinais da gravidez em seu corpo antes de fazer o teste.“Estava dormindo e com muita fome, já sentindo o corpo mudar. No dia 5 [de junho] senti uma dor de cabeça forte. Minha amiga disse para fazer o teste, e vi que minha menstruação estava atrasada há 3 dias. Fiz quatro vezes o teste, mas só caiu a ficha escutando o batimento do coraçãozinho”, disse ela no site do jornalista Leo Dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

Mãe de João Gomes vibra com gestação da namorada do filho

A mãe do cantorJoão Gomes, Kátia Gomes, se pronunciou pela primeira vez sobre a notícia de que será avó. Com a repercussão da gravidez da nora Ary Mirelle, a mãe dele decidiu fazer uma declaração nas redes sociais para demonstrar o seu apoio ao casal.

Nos stories do Instagram, Kátia apareceu emocionada ao mostrar o print de uma conversa por vídeo com o filho e falou de sua alegria com a novidade de vai ter um neto. “Eu renasci quando soube que vou ser avó, ganhei um sentido completamente novo de viver. Parabéns meu filho, parabéns Ary!”, disse ela.

Logo depois, ela ainda fez outro post para contar que quer acompanhar de perto o crescimento do neto. “Quero acompanhar todos teus passos e te oferecer minhas forças, para brincar, segurar sua mãozinha em todas as jornadas da vida”, comentou.