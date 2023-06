Namorada de João Gomes revela detalhes de como descobriu a gravidez: 'Fiz quatro vezes o teste'

Namorada de João Gomes, Ary Mirelle conta sobre os planos de casamento e mais detalhes sobre a gestação

A jovem Ary Mirelle, que é a namorada do cantor João Gomes, revelou detalhes de como descobriu a gravidez. Ela está no início da gestação do seu primeiro filho com o artista e surpreendeu todo mundo com a notícia. Agora, ela contou que teve alguns sinais da gravidez em seu corpo antes de fazer o teste.

“Estava dormindo e com muita fome, já sentindo o corpo mudar. No dia 5 [de junho] senti uma dor de cabeça forte. Minha amiga disse para fazer o teste, e vi que minha menstruação estava atrasada há 3 dias. Fiz quatro vezes o teste, mas só caiu a ficha escutando o batimento do coraçãozinho”, disse ela no site do jornalista Leo Dias.

Além disso, a jovem comentou sobre os planos de se casar. “Não estamos morando juntos, estamos construindo. A gente conversa sobre casamento, devemos noivar antes e casar logo”, declarou.

Recentemente, o cantor João Gomes se declarou para a amada. “Essa menina alivia todos os meus anseios.. Quando estou sozinho, sinto muito sua falta. Nem gosto de pensar que um dia te fiz chorar. Eu sei que somos diferentes, mas eu gosto de te ver assim... Foi assim que te conheci e me apaixonei. Eu te amo”, contou ele nos stories do Instagram.

Os dois reataram o namoro há pouco tempo após um mês separados. João Gomesanunciou em suas redes sociais que voltou a namorar Ary Mirelle. “Quem cuida de mim”, escreveu o cantor de piseiro, na legenda da postagem que fez nos stories de seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ele mostra a namorada sentada no pé da cama, após passar o dia doente, contando que quem cuidou de sua saúde teria sido Ary.

