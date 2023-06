Mãe de João Gomes fala pela primeira vez sobre a notícia de que será avó: 'Renasci'

Após João Gomes anunciar que a namorada está grávida, a mãe dele se pronuncia nas redes sociais

A mãe do cantorJoão Gomes, Kátia Gomes, se pronunciou pela primeira vez sobre a notícia de que será avó. Nesta quarta-feira, 7, o artista anunciou que a namorada, Ary Mirelle, está esperando o primeiro filho do casal. Com a repercussão do assunto, a mãe decidiu fazer uma declaração nas redes sociais para demonstrar o seu apoio ao casal.

Nos stories do Instagram, Kátia apareceu emocionada ao mostrar o print de uma conversa por vídeo com o filho e falou de sua alegria com a novidade de vai ter um neto. “Eu renasci quando soube que vou ser avó, ganhei um sentido completamente novo de viver. Parabéns meu filho, parabéns Ary!”, disse ela.

Logo depois, ela ainda fez outro post para contar que quer acompanhar de perto o crescimento do neto. “Quero acompanhar todos teus passos e te oferecer minhas forças, para brincar, segurar sua mãozinha em todas as jornadas da vida”, comentou.

Há pouco tempo, Kátia e Ary foram alvos de rumores de que não teriam uma relação muito próxima. Inclusive, a mãe do cantor chegou a criticar a nora publicamente em uma entrevista.

Namorada de João Gomes mostra a barriguinha de grávida

A jovem influenciadora digital Ary Mirelle, que é a namorada do cantor João Gomes, está grávida e mostrou novos detalhes para seus fãs nesta quarta-feira, 7. Ela mostrou a barriguinha em crescimento.

Em uma selfie nos stories, a morena levantou a blusa e deixou a barriguinha de fora. Inclusive, ela contou que está bem no início da gestação. “Falei 2 semanas no vídeo, mas são 4 [semanas]”, disse ela.

Além disso, ela mostrou uma foto do detalhe da caixinha que entregou para João Gomes para revelar a gravidez. Em um bilhete para o amado, ela disse: “Oi papai, faz menos de duas horas que mamãe me descobriu. A surpresa é simples, mas vai mudar as nossas vidas para sempre. Eu já amo você. Agora somos 4! Eu, papai, mamãe e Pirata”.