Grávida, Mari Antunes, do Babado Novo, faz chá revelação

Mari Antunes, do Babado Novo, faz chá revelação para descobrir o sexo do primeiro filho e já revela o nome da criança

A cantora Mari Antunes, do grupo Babado Novo, está grávida e já descobriu o sexo do primeiro filho! Ela realizou um chá revelação com a presença de amigos e familiares em Itacaré e ficou muito emocionada.

A artista e seu marido, o empresário Aldo Rebouças, vão ser pais de uma menina, que vai se chamar Malu. A descoberta do sexo da criança foi feita com 15 semanas de gestação.

“Escolhemos Itacará por ser um lugar lindo, leve e acolhedor, que passa uma energia boa. Exatamente o que precisávamos para um momento tão especial quanto esse. Nossa Malu já é muito amada e estamos muito ansiosos para viver cada momento com ela”, disse a futura mamãe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Antunes (@mariantunesoficial)

A notícia da gravidez foi anunciada pela cantora Mari Antunes no Dia das Mães deste ano com um post especial nas redes sociais. Em uma foto segurando o teste de gravidez e dois sapatinhos, o casal posou sorridente para as fotos que anunciam a chegada do novo membro da família.

Na legenda, eles começaram o anúncio com um salmo da bíblia: "Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro. Salmos 127:3-5". Ela contou que a gravidez não foi planejada, mas eles acreditam que veio no momento certo: "É com muito amor no coração que anunciamos que estamos grávidos e carregando nossa herança! Foi surpresa para os papais, mas tudo é feito conforme a vontade do nosso senhor Jesus! Estamos muito felizes, em poder dividir isso com todos vocês! Deixa uma mensagem para nosso bebezinho lindo que já está sentindo todo esse amor. Obrigada a todos pelas felicitações e carinho", agradeceu o casal.