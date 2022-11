Grávida, Claudia Raia se surpreende com evolução do filho com Jarbas Homem de Mello: ''Um milagre!''

À espera do terceiro filho, atriz Claudia Raia fala sobre exame morfológico de Luca e fica chocada com evolução do bebê com Jarbas Homem de Mello

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 12h45

A mamãe coruja Claudia Raia (55) bateu um papo com os fãs nesta quarta-feira, 16, sobre a evolução de sua terceira gravidez!

No sexto mês de gestação, à espera do primeiro filho com Jarbas Homem de Mello (53), que se chamará Luca, a artista contou que fez exame morfológico, que analisa o tamanho e os órgãos do bebê, e comentou sobre a evolução do herdeiro.

Em conversa com os fãs nos Stories de seu Instagram, Claudia se mostrou surpresa e brincou com o crescimento do garotinho.

"Oi gente, bom dia! Ontem postei que estava sem tempo, porque estou fazendo o que? Um ser humano inteiro! Artérias, baço, fígado. Ontem fui fazer a ultrassonografia morfológica do Luca. Me mostraram a vesícula. Mentira que já fiz a vesícula e nem percebi?", começou falando.

"Que horas que fiz isso, que não vi? Não sabia que já estava na vesícula. Queria dividir isso com vocês. Vai passando numa rapidez, e de repente tem os órgãos todos, e a gente fez sem perceber. É um milagre, não é possível!", disse a mamãe.

Vale destacar que Claudia Raia já é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia (19), ambos do relacionamento com o ator Edson Celulari.

Confira Claudia Raia falando sobre evolução do filho com Jarbas Homem de Mello:

Claudia Raia é criticada pelo filho ao gravar perrengues da gravidez

Recentemente, Claudia Raia divertiu os seguidores ao gravar uma trend sobre a rotina das grávidas. Enquanto gravava o vídeo comendo sentada no vaso sanitário do seu banheiro, ela foi flagrada pelo filho mais velho, o empresário Enzo Celulari, e se divertiu com a reação dele. "Gente, vocês estão pirando", falou o jovem ao ver a mãe gravando o vídeo no local. A atriz então caiu na risada e compartilhou o registro. "As grávidas me entenderão @enzocelulari kkkkkkk", brincou a mamãe de terceira viagem.

