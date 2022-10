Filho de Marília Mendonça com Murilo Huff, Leo tem primeira aula de futebol

Filho de Marília Mendonça, Leo tem quase três anos e recebeu post fofo do pai, Murilo Huff

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 09h42

O pequeno Léo (02), filho da saudosa cantora de sertanejo Marília Mendonça (1995-2021) com o também cantor sertanejo Murilo Huff (27), roubou a cena e deu um show de fofura nas redes sociais após ter sua primeira aula de futebol.

Os registros foram divulgados tanto por Murilo como por Dona Ruth, avó materna do menino, que completa três anos de vida em dezembro. "Olha como eu fiquei lindo" e "obrigada, gente" foram mensagens deixadas por ela em fotos do neto posando com a bola e uniforme de futebol. "Primeiro dia na escolinha de futebol", escreveu Murilo ao divulgar um vídeo do filho em campo.

Léo, filho de Marília Mendonça, tem primeira aula de futebol. Foto: Reprodução/Instagram

Jurando amor eterno à Marília Mendonça, Murilo Huff prometeu cuidar de Léo

Na noite de 06 de novembro de 2021, após o emocionante velório de Marília Mendonça, Murilo Huff utilizou suas redes sociais para enviar uma última mensagem pública para a mãe de seu filho, Léo. O sertanejo relembrou alguns registros dos dois juntos e fez o juramento de cuidar de todos aqueles que a eterna rainha da sofrência amava, em especial seu único herdeiro.

“Eu não sei. Eu tô perdido. Mas te prometo que eu vou encontrar o caminho e vou cuidar dele, com todas as minhas forças. Assim como você me pediu na última mensagem que me mandou ontem cedo, antes de entrar naquele avião. Vou cuidar dele, vou cuidar da sua mãe, e de todos os que você amava, mas vou precisar da sua ajuda aí de cima, viu?”, confessou o artista através da legenda do post.

“Eu juro que queria ter agora pelo menos 1% da força que você sempre teve. Pra poder aguentar essa dor. Muito obrigado por compartilhar sua vida comigo nesses quase 4 anos juntos. Muito obrigado por ter me dado o meu maior presente. Muito obrigado por ter me feito feliz (nem sempre a gente se entendia, mas a gente sempre foi especialista em tentar, e isso aquece meu coração e me conforta). Muito obrigado por ter me ensinado tanto. Muito obrigado por sempre ter acreditado e respeitado o meu sonho. Muito obrigado por ter me amado. Muito obrigado por ter deixado eu te amar. Eu vou te amar pra sempre, sua teimosa”, concluiu o cantor.