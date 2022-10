Murilo Huff ganha homenagem da mãe de Marília Mendonça: ''Agradeço a Deus por ter você como filho''

Dona Ruth, mãe da eterna Marília Mendonça, posta foto de Murilo Huff com o filho, Léo, e celebra aniversário de 27 anos do cantor

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 11h20

Dia de festa para o cantor Murilo Huff! Isso porque nesta sexta-feira, 14, o sertanejo está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, o artista ganhou uma homenagem especial da ex-sogra, Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995 - 2021), em seu aniversário de 27 anos.

Dona Ruth compartilhou uma foto fofíssima em que Huff aparece deitado dormindo e recebendo chamego do filho Léo, de 2 anos, do relacionamento com a eterna Rainha da Sofrência, que faleceu aos 26 anos, em novembro do ano passado, em acidente aéreo a caminho de um show em Minas Gerais.

"Parabéns, meu filho! Que mais um ano de vida traga mais felicidade, mais sabedoria e sonhos realizados. Que nunca te falte saúde, amor e paz pelo caminho. Hoje eu agradeço a Deus por ter me dado você como filho. Te amoooo e feliz vida", declarou Dona Ruth para Murilo.

Vale lembrar que Huff divide a guarda de Léo com Dona Ruth. O cantor e Marília ficaram juntos por 3 anos, em relacionamento de idas e vindas. Eles oficializaram o namoro apenas em 2019.

Confira a homenagem de dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, para Murilo Huff:

Murilo Huff mostra momento de diversão com o filho

O cantor sertanejo Murilo Huff mostrou o filho Léo se divertindo com uma boia recentemente na web! O fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça estava girando muito feliz, e o papai estava todo babão com o pequeno de dois anos. Em seu Instagram, Huff publicou um vídeo onde o filho se diverte demais e escreveu: “Melhor sorriso do mundo”, todo apaixonado pelo pequeno. Antes disso, Murilo mostrou Léo com um sorrisão na cara, boné e óculos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!