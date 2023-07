Filho de Claudia Raia dá show de fofura ao ‘conversar’ com a mãe: “Altos papos”

Claudia Raia se derrete ao mostrar que o filho caçula, Luca, já tenta se comunicar com apenas 4 meses de vida

A atriz Claudia Raia dividiu um momento fofo com o filho caçula em suas redes sociais na manhã deste domingo, 09. A artista mostrou que o pequeno Luca, fruto do relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello, já está se esforçando para desenvolver suas habilidades comunicativas com apenas quatro meses de vida.

No registro caseiro, Claudia exibe sua beleza natural sem maquiagem ainda na cama e começa a conversar com o herdeiro mais novo: "Ahhh, com quem você está malhando? Não acredito! Verdade? Mamãe não acredita. O que mais aconteceu?", pergunta a atriz, que recebe algumas respostas animadas do recém-nascido.

O pequeno Luca aparece fofíssimo vestido com um conjuntinho vermelho e conversa com Claudia do seu jeitinho, emitindo alguns sons para tentar imitar a mamãe coruja e se comunicar, algo comum entre os primeiros meses de vida dos bebês. Inclusive, é possível notar que ele ficou super contente com o bate-papo e deu vários sorrisos.

Na legenda, Claudia brincou: “Botando o assunto em dia com a mamãe”, ela se derreteu. Os fãs ficaram encantados com a cena fofa e deixaram vários elogios nos comentários: “Que lindeza de diálogo! Uma benção de Deus!”, disse uma seguidora. “Altos papos, que lindeza”, exaltou mais uma. “Muito esperto já quer conversar”, apontou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Vale lembrar que além do pequeno Luca, Claudia Raia também é mãe da estudante Sophia Raia e do empresário Enzo Celulari, frutos do antigo casamento com o ator Edson Celulari.

Claudia Raia pede desculpas após usar palavra capacitista:

A atriz Claudia Raia participou do Mais Você na última terça-feira, 04, com o marido, Jarbas Homem de Mello. Mas durante a conversa descontraída com Ana Maria Braga, a famosa usou uma palavra capacitista sem perceber e foi criticada na web. Por isso, a artista veio a público para se manifestar e pedir desculpas após o uso do termo.