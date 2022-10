Filha de Nathalia Dill passa dos limites da fofura ao surgir de roupa de fruta: ''E essa melancia''

Em foto rara, filha de Nathalia Dill deu show de fofura ao surgir com roupa de melancia

Redação Publicado em 08/10/2022, às 11h25

A filha da atriz Nathalia Dill (36), Eva (1), deu um show de fofura ao aparecer na rede social da mãe neste sábado, 08. O clique raro compartilhado pela famosa deixou os internautas babando ao verem a pequena toda charmosa.

No registro publicado por Nathalia Dill, a menina apareceu sozinha e roubou a cena ao surgir com um look de fruta. Usando um vestido vermelho e com saia rodada, Eva esbanjou fofura e mostrou que já está grande.

"E essa melancia gente!", derreteu-se a atriz ao mostrar o momento estiloso da herdeira. Nos comentários, os internautas encheram a menina de elogios. "Que linda", exclamaram os fãs. "Que fofura", escreveram outros.

Ainda recentemente, a filha de Nathalia Dill encantou em outra rara aparição. Reconstituindo uma foto da gravidez, a atriz apareceu no local onde tirou fotos grávida com a menina já crescida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathalia Dill (@nathaliadill)

Nathalia Dill reúne a família no aniversário da filha, Eva

Em dezembro do ano passado, Nathalia Dill comemorou o primeiro ano de Eva com uma festinha especial ao lado da família.

Ao compartilhar os detalhes da festa no feed do Instagram, Nathalia Dill confessou que estava muito feliz em reunir a família após 'dois anos tristes'. "O aniversário é amanhã, mas aproveitamos que a família está reunida e comemoramos o 1º ano da Eva. Uma ano cheio de emoções das quais eu nunca imaginei sentir. Como é bom poder reunir a família depois de dois anos muito tristes. Viva a vida. Poder viver a vida é o melhor presente!", escreveu ela, que também comentou sobre os looks dos papais e da aniversariante. "Ps: família toda combinadinha."

