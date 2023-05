Filha caçula de Juliano Cazarré recebe o carinho da mãe no hospital

Internada após novo procedimento no coração, filha caçula de Juliano Cazarré aparece em novas fotos no leito do hospital

Nesta quarta-feira, 24, Leticia Cazarré, que é esposa do ator Juliano Cazarré, atualizou os fãs sobre o estado de saúde da filha caçula, Maria Guilhermina. A bebê passou por um novo procedimento o coração nesta semana em um hospital de São Paulo e segue em observação.

Leticia apareceu em novas fotos com a filha, que surgiu dormindo em seu leito no hospital enquanto se recupera. A mamãe coruja contou que a filha acordou melhor nesta quarta-feira.

Além disso, a esposa do ator contou que o marido está no Rio de Janeiro com os outros quatro filhos do casal. “Enquanto eu e Guilhermina estamos internadas em SP, Juliano Cazarré levanta cedo, arruma os quatro filhos e leva na missa antes da escola. A força vem de Deus e da Eucaristia”, disse ela.

Além de Maria Guilhermina, Leticia e Juliano também são pais de Vicente (12), Inácio (09), Gaspar (03) e Maria Madalena (01).

Leticia Cazarré relembra momento difícil na recuperação da filha

Recentemente, Leticia Cazarré compartilhou um texto narrando um momento difícil que enfrentou ao lado da filha quando a menina estava internada na UTI Neonatal após ser operada. "Escrevi essa reflexão numa nota de celular dia 25 de agosto do ano passado. Maria Guilhermina tinha passado pela pior intercorrência que poderia acontecer com ela, segundo os médicos: incompatível com a vida. Um deles (que hoje posso chamar de amigo e anjo da guarda), me disse na época: “Deus a segurou por um fio”. E era verdade mesmo. Mas essa minha reflexão, que vou transcrever aqui, serve também para todos os assuntos da vida. Serve, inclusive, para quem tem muito medo do que virá pela frente no futuro do país e do mundo", disse ela.