Fernanda Vasconcellos enche a web de fofura ao surgir amamentando o filho Romeo

A atriz Fernanda Vasconcellos compartilhou uma foto fofa em suas redes sociais em que aparecia amamentando o primogênito Romeu

Nesta quarta-feira, 21, Fernanda Vasconcellos (38) encheu a web de fofura ao compartilhar em seu Instagram uma foto com seu filho Romeu.

A atriz apareceu amamentando o primogênito, fruto de seu relacionamento com Cássio Reis (45). O pequeno apareceu muito fofo usando uma blusa colorida listrada nas cores azul, verde, amarelo, vermelho e laranja.

A mãe de primeira viagem posou deitada na cama com o menino, com a blusa preta levantada e colocou emojis de coração na publicação para tapar os seus seios.

Fernanda e o marido Cássio, compartilham diversos momentos com o pequeno Romeo nas redes sociais. Mais recentemente, a atriz compartilhou um vídeo fofo do menino se divertindo com alguns brinquedos novos.

Reprodução: Instagram

Maternidade!

Recentemente, a mãe coruja de Romeo comentou sobre a maternidade com Thaila Ayala e Julia Faria no canal do YouTube “Mil e Uma Tretas”.

"Já aconteceram algumas situações, não sei se vai ter um momento pior. Mas já senti algumas vezes essa sensação de "Cheguei ao meu limite. E agora? O que eu faço?" . De chorar, de tentar entender. Aí teve um dia que me deu uma baixa de resistência (imunológica) porque você fica sem dormir. Aí eu fiquei doente. Mas era um doente em que você sente até a falta de sono. Aí eu comecei a amamentar de máscara. Aquilo foi ficando tão horrível... E aí passou. No dia seguinte já foi melhor", disse a artista na época.

E ainda completou: "Mas uma coisa que me tirou desse lugar foi tentar entender que esse choro dele e da falta de sono vem de um lugar que eu também conheço: do medo, da insegurança, de estar em lugar em que eu nunca estive antes. Vivi isso em muitas situações: no trabalho, na pandemia".