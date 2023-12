Fernanda Paes Leme fala sobre escolha de padrinhos da primeira filha, Pilar

‘Pessoas são muito instáveis', disse Fe Paes Leme ao responder perguntas sobre a gestação em suas redes sociais nesta sexta-feira, 15

Fernanda Paes Leme tirou um tempinho nesta sexta-feira, 15, para conversar com os seus seguidores e contou que ainda não decidiu quem serão os padrinhos da sua primeira filha, Pilar. A atriz e apresentadora, que está grávida de cinco meses, declarou que essa não será uma tarefa fácil, pois quer fazer uma escolha assertiva.

A atriz entrou nesse assunto ao responder uma caixinha de perguntas: "Não sei, não quero saber e não tenho raiva de quem sabe porque no caso ninguém sabe. Eu e o Victor que temos que escolher. A gente nem falou sobre isso, nem estamos pensando sobre isso. Tudo tem seu tempo".

Para Fernanda, ela e o noivo, Victor Sampaio, vão precisar escolher com calma, pois acredita que as relações podem mudar com o tempo. "Relação de amizade é uma coisa que a cada dia que passa eu vejo o quanto muitas se fortalecem e outras mudam muito. As pessoas são muito instáveis e mudam muito. É muito doido. Então eu quero ter certeza, sabe? Escolher com calma. E deixa ela nascer, está tudo certo, ninguém precisa dessa agonia para escolher padrinho e madrinha".

O anúncio da gravidez aconteceu em outubro deste ano. "Tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês", declarou o casal na ocasião. Eles estão juntos há quase três anos e estão noivos desde o ano passado.

Fernanda Paes Leme fala sobre gravidez

Nos stories, ela também contou como foi o primeiro trimestre da gestação: "Tive muito sono nos três primeiros meses. Muito, muito sono. A sorte é que eu não estava trabalhando muito e consegui tirar bastantes sonecas. Mas agora não estou tendo mais, já normalizou", afirmou.

Segundo a atriz, o primeiro trimestre foi "muito tranquilo", sem enjoos e sem medo. "Eu estava muito preenchida. Acho que agora é que as coisas estão começando a bater mais, de uma forma diferente. Num primeiro momento, para mim, foi tudo muito lindo, caramba, engravidei naturalmente, que loucura", revelou.

"Agora a ficha já caiu, a vida segue, e batem os hormônios, também. Muitas mudanças no corpo, muitas mudanças na vida. Tenho estado muito emotiva, chorando muito. Estresse na obra, eu choro também. Aí passa, eu agradeço, vejo o quanto sou feliz, privilegiada, como estou vivendo um momento incrível, aí fico estressada de novo... Aí vejo que o ano está acabando, e eu não estou relaxando, aí vejo que tenho pouco tempo de férias, daqui a pouco vou começar a trabalhar de novo. Aí fico feliz, grata por esse trabalho, também fico irritada... Os divertidamentes aqui da minha cabeça não estão batendo tão bem", disse, rindo.