Fabiula Nascimento e Emilio Dantas curtem passeio com os filhos gêmeos

Fabiula Nascimento e Emilio Dantas são fotografados durante ida ao shopping com os filhos gêmeos

A atriz Fabiula Nascimento e o ator Emilio Dantas aproveitaram uma tarde de folga para curtir um passeio com os filhos gêmeos, Roque e Raul, no Rio de Janeiro. A família foi fotografada almoçando em um restaurante de um shopping no Rio de Janeiro.

Os bebês esbanjaram fofura quando foram fotografados descansando em seus carrinhos. Antes da ida ao shopping, Fabiula e Emilio levaram os filhos para uma volta na praia.

Eles foram vistos junto com Rafael Vitti e Clara Maria em uma praia no Rio de Janeiro na manhã de sábado, 3.

Fotos: Gabriel Rangel / Agnews

FERNANDA GENTIL VISITA FILHOS DE FABIULA NASCIMENTO E EMILIO DANTAS

Fernanda Gentil (35) surgiu em um momento fofo ao lado de Roque e Raul (7 meses), os filhos gêmeos de Fabiula Nascimento (44) e Emílio Dantas (39). A jornalista visitou a casa dos atores, que fica no mesmo condomínio que o dela, e foi flagrada pela mamãe coruja brincando com os meninos sentada no chão.

