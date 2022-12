Emílio Dantas curte manhã na praia com a esposa e os gêmeos no Rio Janeiro

O ator Emílio Dantas aproveitou a manhã de sol para curtir um passeio especial em família

Emílio Dantas (40) aproveitou o final de semana para ir à praia com a família. Na manhã deste sábado, 03, o ator surgiu ao lado da esposa, a atriz Fabiula Nascimento (44), e dos fillhos gêmeos, Roque e Raul, de apenas 10 meses, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com um dos filhos no colo, o papai coruja não poupou brincadeiras com as crianças à beira-mar. Usando uma bermuda estampada e uma camiseta branca, o astro atraiu olhares em um momento descontraido em família.

O casal também estava na companhia de Rafael Vitti (27) e Clara Maria (03), fruto do relacionamento do ator com Tatá Werneck (39).

Ainda recentemente, Fabiula Nascimento e Emílio Dantas fizeram uma festinha em casa para comemorar mais um mêsversário dos filhos!

VEJA AS FOTOS DE EMÍLIO DANTAS NA PRAIA COM A FAMÍLIA:

Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Foto: Fabricio Pioyani/AgNews