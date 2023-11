Ex-BBB Munik Nunes exibe a barriguinha de grávida ao curtir o dia na praia

Grávida pela primeira vez, a ex-BBB Munik Nunes encantou os fãs ao exibir a barriguinha de grávida durante um passeio de barco

Munik Nunes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique exibindo sua barriguinha de grávida. A influenciadora digital, que venceu o BBB 16, da TV Globo, está à espera de sua primeira filha, que se chamará Catarina, fruto de seu casamento com o empresário Paulo Simão.

Curtindo um passeio de barco em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a ex-BBB mostrou a barriguinha ainda no começo da gestação ao surgir de biquíni, enquanto se refrescava na água. Ao dividir o momento no feed do Instagram, ela contou que a filha gostou bastante do momento de lazer. "Catarina já ama o mar", afirmou a famosa na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios para a mamãe. "Tá tão linda", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Simplesmente maravilhosa", falou uma fã. "Parabéns, que Deus abençoe essa princesa... que venha com muita saúde", desejou mais uma admiradora.

Munik anunciou a gestação no mês passado. Na ocasião, ela postou um vídeo ao lado do marido, em que os dois aparecem se abraçando e se beijando, além disso, eles também mostraram um look de bebê e o ultrassom. "Nossa família cresceu!!! Ahhh como estamos felizes… Estava doida para compartilhar essa novidade com vocês. 'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá'. Salmos 127:3", escreveu a mamãe.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Munik Nunes Simão (@muniknunes)

Detalhes do chá revelação

A ex-participante do Big Brother Brasil 16 Munik Nunes e o empresário Paulinho Simão organizaram um chá revelação luxuoso para descobrir o sexo do primeiro filho do casal, poucos dias depois de revelarem a gestação. Eles compartilharam um vídeo emocionante em que descobrem o sexo do bebê, que será uma menina.

No registro compartilhado no perfil da ex-sister no Instagram, ela apresentou detalhes da decoração do evento especial, que incluía um castelo gigantesco. Todos os convidados, incluindo o papai, estavam vestidos de branco para manter o mistério até o momento da revelação, quando foram surpreendidos por uma chuva de pó rosa. Confira!