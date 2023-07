Eliezer revela passar a noite acordado por conta de Lua: ‘Noite bem difícil’

Ex-BBB Eliezer desabafa ao passar noite em claro por conta de Lua após reação com vacina

Na manhã desta quarta-feira, 12, o influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer, decidiu usar suas redes sociais para desabafar após passar a noite toda acordado devido à reação da vacina que sua filha Lua di Felice teve com as doses que tomou.

“Noite bem difícil. Segunda a Lua tomou a vacina dos 3 meses e começou a ter reação nessa madrugada. Só agora a minha pequena conseguiu dormir”, lamentou o influenciador digital, ao mostrar sua filha, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21, Viih Tube.

Viih Tube usa inteligência artificial para imaginar aparência de filha enquanto cresce

Na última terça-feira, 11, Viih Tube aproveitou a onda da inteligência artificial para simular como serão alguns momentos da vida de sua filha, Lua di Felice, fruto de seu relacionamento com o ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer. “Filha, mamãe tá passando mal, que isso inteligência artificial aaaaaaa calmaaaa não tô pronta ainda”, brincou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Lua aparece em diversos momentos de sua vida, enquanto cresce, mais velha. Em algumas a pequena surge em uma aula de balé e até mesmo com seus 20 anos de idade.

“Mêsversário”! Viih Tube e Eliezer celebram três meses de Lua

Neste último final de semana, a filha de Viih Tube e Eliezer celebrou seus três meses de vida. O tema da festinha no apartamento da família não poderia ser outro se não Barbie, a boneca que terá um filme live-action que estreia nesta próxima semana. A bebê surgiu fantasiada de boneca e posou ao lado dos pais com um vestido rosa-brilhante e deu um show de fofura ao aparecer deitada em uma embalagem de Barbie personalizada com seu nome.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!