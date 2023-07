Viih Tube usa inteligência artificial para imaginar aparência de filha enquanto cresce

enquanto cresce Influenciadora digital Viih Tube aproveita inteligência artificial para simular momentos da vida de Lua

Nesta terça-feira, 11, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21, Viih Tube, usou suas redes sociais para um experimento! A youtuber compartilhou algumas imagens geradas por uma inteligência artificial simulando como serão alguns momentos da vida de sua filha, Lua di Felice, fruto de seu relacionamento com o ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer.

“Filha, mamãe tá passando mal, que isso inteligência artificial aaaaaaa calmaaaa não tô pronta ainda”, brincou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Lua aparece em diversos momentos de sua vida, enquanto cresce, mais velha. Em algumas a pequena surge em uma aula de balé e até mesmo com seus 20 anos de idade.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas que adoraram a tentativa da mamãe coruja de descobrir como sua filha vai ser. “Achei um verdadeiro mix seu e do Eli”, disparou um usuário. “Eu não tô dando conta! Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus”, exaltou uma outra pessoa. “A última foto tá a cara da Paula Fernandes”, brincou uma terceira. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição da futura Lua di Felice.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

“Mêsversário”! Viih Tube e Eliezer celebram três meses de Lua

Neste último final de semana, a filha de Viih Tubee Eliezer celebrou seus três meses de vida. O tema da festinha no apartamento da família não poderia ser outro se não Barbie, a boneca que terá um filme live-action que estreia nesta próxima semana. A bebê surgiu fantasiada de boneca e posou ao lado dos pais com um vestido rosa-brilhante e deu um show de fofura ao aparecer deitada em uma embalagem de Barbie personalizada com seu nome.