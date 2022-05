De biquíni, Viviane Araújo exibe a barriguinha de grávida

Grávida pela primeira vez, Viviane Araújo curte momento com o marido e exibe sua barriga na web

A atriz Viviane Araújo (47) aproveitou o final de semana em clima de romance com o marido, Guilherme Militão. A musa surgiu apenas de biquíni ao ficar deitada no colo do amado enquanto relaxavam em uma viagem a dois.

Na imagem, ela deixou à mostra sua barriguinha de grávida. “Relaxando nesse paraíso! Nós 3”, disse ela, que espera o nascimento de um menino, que se chamará Joaquim.

Recentemente, Viviane Araújo falou sobre o sonho de aumentar a família. “Eu sempre tive o sonho de ter uma família, né? Casar, ter marido, construir uma família, filhos e tudo mais. Só que a minha vida foi por um outro caminho que foi ficando um pouco distante pelo meu trabalho, pela minha vida”, disse ela no podcast da Grão de Gente.

A atriz engravidou por meio da fertilização in vitro e com a ovodoação – que é quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse ela.

E completou: "Um ano depois, que foi ano passado, em 2021, foi quando eu comecei todo o tratamento, todo o processo, pra ver como que estava meu útero, se eu podia gerar e tudo mais. Fiz uma bateria de exames e, graças a Deus, deu tudo certo. Não tive problema nenhum".

