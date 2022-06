De biquíni, Virginia Fonseca exibe barriguinha de 5 meses ao celebrar conquista de Zé Felipe

Grávida à espera de sua segunda filha, que se chamará Maria Flor, Virginia Fonseca comemora Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 12h45

A mamãe coruja Virginia Fonseca (23) encheu seu feed de amor ao postar nova foto exibindo a barriguinha!

Nesta sexta-feira, 24, a influenciadora digital compartilhou um registro encantador com as mãos na barriga, à espera de sua segunda filha, que se chamará Maria Flor, fruto seu casamento com Zé Felipe (24). Os dois já são pais da pequena Maria Alice (1).

Aos 5 meses de gestação, a loira posou usando um biquíni preto e óculos escuros com o nome do marido nas lentes e aproveitou para comemorar o sucesso da nova música do cantor, Bandido, que se tornou a mais ouvida do país no Spotify.

"Eu e Florzinha comemorando o top 1 da música do papai. Que Deus continue abençoando e coloca o capacete que lá vem pedrada", disse a empresária na legenda.

Virginia Fonseca revela motivo para não se casar antes do nascimento da filha

Virginia Fonseca e Zé Felipe ainda não têm uma data para a tão esperada festa de casamento. Os dois se casaram no civil em março de 2021, mas ainda não celebraram com os amigos e familiares. No entanto, ela já garantiu que o casamento não deve acontecer antes do nascimento da segunda filha. “Maria Flor já está aí, se Deus quiser, agora em outubro. Eu quero casar quando eu não estiver grávida. Eu quero curtir meu casamento, beber, ficar até tarde sem parecer que passaram 10 caminhões em cima de mim”, disse ela em seu canal no YouTube.

Confira a publicação de Virginia em homenagem a Zé Felipe: