Completamente nua, Petra Mattar exibe o barrigão ao completar 8 meses de gestação

Petra Mattar (28) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um lindo clique de um ensaio fotográfico de gestante que realizou.

Em seu perfil no Instagram, a filha do ator Maurício Mattar (58) exibiu o barrigão de grávida ao surgir completamente nua, e completou o oitavo mês de gestação do filho, que se chamará Makai. "8 meses de Makai", se derreteu a influenciadora digital na legenda da publicação.

A beleza de Petra encantou os seguidores, que encheram a postagem de elogios. "Ainnn meu Deus, que mamãe mais linda", disse uma seguidora. "A grávida mais linda", comentou outra. "Perfeita demais", falou uma fã. "Linda. Que o Makai venha com muita saúde! Falta pouco!", desejou outra. "A maternidade é o momento mais lindo de uma mulher! Você está simplesmente maravilhosa... Deus te abençoe", escreveu mais uma admiradora.

Recentemente, Petra surgir nas redes sociais usando um biquíni neon. A influenciadora digital aproveitou o dia ensolarado para ir à praia, e chamou a atenção dos seguidores aos surgir sentada, se refrescando no mar. "Cresce y cresce", escreveu ela, que na ocasião estava com 29 semanas de gestação.

Confira a foto do ensaio fotográfico de Petra Mattar:

