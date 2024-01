Como está o filho caçula de Zé Vaqueiro? Cantor celebra estado do pequeno

Zé Vaqueiro mostra como está seu filho caçula, Arthur, que nasceu com uma síndrome rara e segue hospitalizado desde que chegou ao mundo

Na noite do último domingo, 7, o cantor Zé Vaqueiro usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde e celebrar a vida de seu filho caçula, Arthur, que é fruto de seu relacionamento com a influenciadora Ingra Soares. O pequeno nasceu com uma síndrome rara em julho do ano passado e desde então está hospitalizado para recuperação.

O artista compartilhou em seus stories do Instagram um clique de uma visita ao bebê no hospital. Na foto, Arthur estava com sondas e outros aparelhos, sendo um dos primeiros registros em que seus olhos estavam abertos. Ele vestia um body azul adorável. Na legenda, o papai babão abriu o coração sobre o estado de saúde do pequeno.

“Boa noite, pexual”, ele escreveu como se fosse o herdeiro falando e continuou: “A cada dia que passa, vejo o quanto Deus tem sido maravilhoso cuidando e abençoando meu amor", o cantor celebrou a vida do menino. "Não vejo a hora dele vir para casa, mas tudo é no tempo de Deus”, disse Zé, que espera ansioso pela alta do menino.

Zé Vaqueiro usa as redes sociais para falar sobre o filho caçula - Reprodução/Instagram

É importante mencionar que o bebê recebeu o diagnóstico de trissomia do cromossomo 13 e Síndrome de Patau, uma doença genética, que compromete seu desenvolvimento. Além do menino, Zé Vaqueiro e Ingra Soares também são pais de Daniel e Nicole, por isso, dividem a rotina em casa com os pequenos e as idas ao hospital.

Juntos, eles acompanharam o tratamento e cuidados médicos do filho caçula, que chegou ao mundo no dia 24 de julho deste ano, quando recebeu o diagnóstico da condição rara. Desde então, ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, e os pais usam as redes sociais para compartilhar atualizações sobre o neném.

Zé Vaqueiro visitou o filho na noite de Natal:

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, foram até o hospital na noite de Natal para a celebração dos cinco meses de vida do filho caçula, Arthur, que está internado desde o nascimento. O menino veio ao mundo com uma malformação e precisou ficar hospitalizado para se recuperar. Assim, os pais foram visitá-lo no Natal, que também foi o dia do mesversário dele.

“Viver essa data tão especial dentro de um hospital nos traz emoções diversas que nos fazem refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Desejo a todas as famílias que possam celebrar o verdadeiro significado desta data, com muita esperança na maior força do mundo: o AMOR! Um”, escreveram no clique ao lado do menino.