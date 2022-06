Com vídeo fofo, Paulo André comemora o nono mês do filho: "Meu garotão"

O atleta e ex-BBB Paulo André celebrou os nove meses de vida do herdeiro com uma bela homenagem nas redes sociais

Paulo André(23) encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o mesversário do filho.

Nesta terça-feira, 31, Paulo André Jr., mais conhecido como Peazinho, completou nove meses de vida, e o atleta olímpico e ex-participante do BBB 22 se declarou para o herdeiro.

"Mais um mês de vida do Little P! Um vídeo que resumo o que ele é para mim... Me dá forças, me inspira e motiva a dar cada passo. Que Deus te proteja sempre, meu garotão", se derreteu o papai coruja na legenda.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram o menino. "Viva!! Conheço bem esse mesversário... Não passou nenhum em branco no BBB", disse o apresentador Tadeu Schmidt. "Meu sobrinho", comentou o surfista Pedro Scooby, que ficou muito amigo de PA no reality show. "10 metros rasos", brincou o ex-BBB Gustavo Marsengo. "Lindo demais. Toda sorte de benção para você e sua família. Merece muito", desejou Natália Deodato.

Desfile na SPFW

Paulo André está com tudo em sua carreira de modelo! Após assinar contrato com uma agência de modelos, ele foi convidado para desfilar na São Paulo Fashion Week. Ele e a modelo Carol Trentini (34) vão desfilar pela grife Misci na quinta-feira, 02, durante o evento.

