Ex-BBB Paulo André vai desfilar na São Paulo Fashion Week

Ex-BBB Paulo André é convidado para participar de desfile na SPW na próxima quinta-feira, 2

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 14h12

O ex-BBB e atleta Paulo André (23) está com tudo em sua carreira de modelo! Após asinar contrato com uma agência de modelos, ele foi convidado para desfilar na São Paulo Fashion Week, SPFW, nesta semana.

Ele e a modelo Carol Trentini (34) vão desfilar pela grife Misci na quinta-feira, 02, durante o evento.

O desfile marcará a estreia de P.A. nas passarelas. Enquanto isso, Trentini já é uma top model consagrada no mundo fashion. É uma das maiores modelos brasileiras que faz sucesso no mundo e, inclusive, marcou presença no MET Gala, em Nova York, há algumas semanas.