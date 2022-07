Com cliques fofos, Debby Lagranha celebra os 10 meses do filho: "Meu raio de sol"

Debby Lagranha mostrou nas redes sociais as fotos da festa temática do filho caçula, Arthur

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 15h40

Debby Lagranha (30) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar as fotos do mesversário do filho caçula, Arthur.

A atriz e médica veterinária preparou uma festa temática neste domingo, 10, para comemorar os dez meses do herdeiro, fruto do seu relacionamento com Leandro Amieiro.

Nas imagens, Arthur aparece vestido de cowboy, e a mamãe coruja se derreteu. "10 meses do meu raio de sol. Passa muito rápido... Meu Deus!!! Nunca imaginei que um serzinho de 0,72cm e 10 kg me transformariam tanto. Obrigada filho! Que papai do céu te proteja e te dê muita saúde", disse a artista no começo da legenda.

"Continue esse doce de menino, com seu sorriso largo, seu olhar meigo e todo esse charme… tipo sua cabecinha baixa, desconfiando de tudo, mas sempre simpático. Chameguentooo, carinhoso, apaixonado por 'au au' e por bola. Cresça meu menino, mas devagar... tá bem?? O coração da mamãe aqui não aguenta não!!!! Vivaaaaaaaa o Tutu, seja cada dia mais feliz meu amor. O mundo é seu", completou.

Vale lembrar que Debby e Leandro também são pais de Maria Eduardo, que completou 9 anos recentemente.

Confira as fotos do mesversário de Arthur: