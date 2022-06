Debby Lagranha celebra o aniversário de 9 anos da filha, Duda

Ela cresceu! Filha de Debby Lagranha completa 9 anos de vida e ganha homenagem da mamãe: 'Minha furacão'

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 21h57

A atriz e veterinária Debby Lagranha (30) está em festa nesta segunda-feira, 6. Isso porque sua filha mais velha, Duda, completou 9 anos de vida e a mamãe coruja escreveu um lindo depoimento para celebrar a data especial.

Nas redes sociais, Debby compartilhou um novo ensaio fotográfico da filha com o tema da personagem Minnie e falou sobre a vida ao lado da herdeira.

"Parabéns filha. 9 anos... Parece que foi ontem que estava pegando você no colo pela primeira vez, e diante dos meus olhos tão rápido você cresceu e tá ganhando o mundo. Minha furacão, têm uma energia que nunca vi igual... é agitada, serelepe, consegue estar em todos os cômodos da casa ao mesmo tempo! Menina doce, tagarela, decidida e cheia de opinião. De temperamento forte, muitas vezes difícil, que gosta de fazer seu drama mas na maioria das vezes, é ela que me segura, me levanta, me arranca um sorriso, e ainda escolhe minha roupa, monta minha agenda e faz a programação da semana", disse ela.

E completou: "Minha Maria, não sei como vivi tanto tempo sem você! Obrigada por ter me escolhido. Que honra ser sua mãe... você é incrível! Obrigada por toda amizade, parceria e troca. E que seja sempre assim... conte comigo, meu amor. Meu colo sempre terá o seu tamanho, com meu cheirinho de “cupcake” e pronta pra segurar suas mãos, te dar asas pra voar e ser seu porto seguro, pra todo o sempre. Vivaaaa, viva você! Espalhe essa sua energia, alegria e todo amor por esse mundão e seja muito feliz. Feliz dia, feliz vida, feliz novo ciclo! Pra você, só o melhor... hoje, amanhã e sempre. Te amo".

Debby Lagranha mostra novas fotos da filha: