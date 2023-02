Com cliques encantadores, Zé Felipe se derrete ao comemorar o quarto mês da filha: "Nossa Florzinha"

O cantor Zé Felipe postou nas redes sociais fotos da filha caçula, Maria Flor, e comemorou seu quarto mês de vida

Zé Felipe(24) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques encantadores da filha caçula, Maria Flor, que completou quatro meses de vida nesta quarta-feira, 22.

Em seu perfil no Instagram, o cantor sertanejo postou uma foto da filha fantasiada, e outra em que ele aparece ao lado da esposa, Virginia Fonseca (23), e da herdeira, na festa luxuosa de mesversário dela, que teve o Carnaval como tema.

Ao dividir os registro, Zé aproveitou para se declarar para Maria Flor. "4 meses da nossa florzinha!! Minha filha, a gente ama você demais, você é linda e chegou pra deixar todos nós mais felizes", se derreteu o artista na legenda da publicação.

Nesta quinta-feira, 23, Virginia compartilhou os preparativos para a festinha de mêsversário da filha caçula. "Hoje teremos mesversário de 'Fluris'. Foi ontem, mas como todos nós chegamos bem cansados de viagem, vamos fazer a festinha hoje!", escreveu a influenciadora digital.

No vídeo, a artista contou que o tema do evento será Carnaval e mostrou parte da decoração da festa da menina, que contou com balões coloridos, flores, caixinhas, forminhas e vários tipos doces que estarão na mesa.

Vale lembrar que os dois também são pais de Maria Alice, que está com 1 ano e oito meses.

