Cintia Dicker exibe o barrigão de grávida e se derrete: "Contando os dias para conhecer você"

Cintia Dicker (35) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto de seu ensaio fotográfico de gestante neste sábado, 5.

A modelo está à espera de sua primeira filha com o surfista Pedro Scooby (34), que se chamará Aurora, e confessou que está bastante ansiosa para o nascimento da herdeira. Ela, vale dizer, já está com 29 semanas de gestação.

"A cara de plena, mas os nervos à mil!! Contando os dias pra conhecer você filha. Amo mais tudo", escreveu a mamãe de primeira viagem ao exibir o barrigão. Na foto, Dicker aparece usando uma blusa branca, que deixa a barriga à mostra, e um shorts jeans.

O clique recebeu vários elogios dos internautas. "Que linda", disse uma seguidora. "A mãe tá perfeita", comentou outra. "Maravilhosa... Aurora vai nascer em um lar repleto de amor, gurizinha de sorte", falou uma fã.

Nesta última sexta-feira, 4, Cintia abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram e falou sobre a sua alimentação durante a gestação da sua primeira filha. A modelo, então, revelou que já engordou 25 quilos. "Eu tô comendo tanto, mas tanto. Tudo que eu não comi em toda a minha vida, eu tô comendo agora. A última vez que eu me pesei, eu já tinha engordado 25 quilos. Depois, eu não me pesei mais, então não sei em que pé estamos. Mas eu tô comendo muito", contou.

