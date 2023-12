Carol Macedo exibe foto rara de seu filho de 3 meses

Mãe pela primeira vez, Carol Macedo surpreende ao exibir foto inédita do seu filho, Leo, que já está com três meses de vida

A atriz Carol Macedo encantou seus seguidores nesta semana ao exibir uma nova foto do seu filho, Leo, fruto do casamento com Rafael Eboli. Discreta com a vida pessoal, ela mantém a privacidade do herdeiro nas redes sociais e ainda não mostrou o rostinho dele.

Porém, ela abriu uma exceção e mostrou o quanto ele já cresceu ao registrá-lo brincando na casa da família. Na nova foto, o pequeno Leo apareceu com seu brincando cobrindo uma parte do seu rosto em um momento tranquilo. Além disso, a mamãe coruja registrou uma foto das perninhas do filho.

O bebê já está com três meses de vida. Quando ele nasceu, a estrela mostrou uma foto da mãozinha dele logo após sua chegada ao mundo. “Leo. Momento da chegada há alguns dias do meu amor, meu menino, meu leonino”, afirmou.

Carol anunciou a gravidez em fevereiro, e no começo de agosto, ela postou um vídeo com os detalhes do quarto do herdeiro, que é todo clean, e personalizado com o tema leão. "Eu queria algo bem clean... O tema da decoração eu escolhi de leão porque o meu bebê é leonino, assim como eu, e o nome dele será Leo, então acho que tinha tudo a ver... O enxoval é todo personalizado, a roupa de cama, o enxoval do berço, os ursinhos, as almofadas, o ursinho do chão, tudo é personalizado... Tudo do jeito que eu queria, estou muito feliz com o resultado e sei que vou passar momentos felizes com ele aqui dentro", disse ela na gravação.

Carol Macedo fala sobre a gravidez

Em entrevista exclusiva à CARAS, Carol Macedo falou sobre a primeira gravidez. "Eu brinco que foi um planejado não planejado, porque nós decidimos tentar, mas a gente achou que ia demorar, que iam ser algumas tentativas, mas foi de cara. No dia que eu falei ‘vamos tentar’, o Leo veio (risos)", revelou.

A atriz também falou sobre o tipo de mãe que pretende ser. "Eu quero ser uma mãe como a que eu tenho, a minha mãe é minha referência... Quero ser esse tipo de mãe, quero ser parceira do meu filho, criar um vínculo de amizade para que ele possa se sentir à vontade de me contar tudo, da mesma forma como eu sou com a minha mãe". Confira a entrevista completa!