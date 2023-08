Carol Macedo mostra os detalhes do quarto do filho: "Do jeitinho que sonhei"

Grávida pela primeira vez, a atriz Carol Macedo encantou ao mostrar a decoração do quarto do filho, Leo

Carol Macedo encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 10, ao postar um vídeo com os detalhes do quartinho do seu bebê. A atriz está à espera do primeiro filho, que se chamará Leo, fruto de seu relacionamento com Rafael Eboli.

"E esse é o quartinho do nosso baby Leo, o cantinho mais aguardado desses últimos meses! Tudo tão delicado... tão clean… tão paz… do jeitinho que eu sonhei, do jeitinho que eu queria", escreveu a artista ao mostrar o cômodo.

O quarto do bebê é todo clean, e personalizado com o tema leão. A mamãe de primeira viagem explicou na gravação que escolheu essa decoração porque o filho será leonino e também por causa do nome que escolheu para ele.

"Eu queria algo bem clean... O tema da decoração eu escolhi de leão porque o meu bebê é leonino, assim como eu, e o nome dele será Leo, então acho que tinha tudo a ver... O enxoval é todo personalizado, a roupa de cama, o enxoval do berço, os ursinhos, as almofadas, o ursinho do chão, tudo é personalizado... Tudo do jeito que eu queria, estou muito feliz com o resultado e sei que vou passar momentos felizes com ele aqui dentro", disse ela no vídeo.

Confira o vídeo:

Carol abre o jogo sobre a gravidez

Em ensaio exclusivo para a CARAS, Carol Macedo falou sobre o sonho de ser mãe e confessou que está muito ansiosa para ver o rostinho do filho, Leo, e tê-lo em seus braços. "Desde novinha, eu sabia que em algum momento da minha vida ia me tornar mãe. A minha mãe me teve muito jovem, com 21 anos e eu sempre pensava que queria ser mãe jovem também, porque acaba que cria uma parceria, né?", avaliou.

"Eu brinco que foi um planejado não planejado, porque nós decidimos tentar, mas a gente achou que ia demorar, que iam ser algumas tentativas, mas foi de cara. No dia que eu falei ‘vamos tentar’, o Leo veio (risos)", relembrou ela, ao revelar se o bebê foi planejado. Ela ainda confessou que está ansiosa para o nascimento do bebê. "Quando cheguei ao oitavo mês eu já comecei a ficar ansiosa nessa questão da chegada do bebê, querendo ver logo o rostinho dele, querendo que o tempo passe e parece que demora muito para passar (risos)", disse ela. Confira a entrevista e o ensaio!