Carol Dias, esposa de Kaká, surge sem sutiã e mostra barriga da segunda gestação

À espera da segunda filha com Kaká, modelo Carol Dias posta clique em que aparece só de saia e fazendo topless

Grávida, a influenciadora digital Carol Dias (27) encantou os seguidores nesta quarta-feira, 23, ao compartilhar um lindo registro!

No clique em preto e branco, publicado em seu perfil no Instagram, a modelo aparece fazendo topless sentada em uma cama, deixando à mostra a barriga de sua segunda gravidez. A esposa do ex-jogador de futebol Kaká (40), com quem já tem Esther, de dois anos, e espera outra menininha, que se chamará Sarah, compartilhou um lindo texto sobre maternidade em homenagem às filhas.

Aos seis meses de gestação, a loira surgiu com os cabelos soltos, usando apenas uma saia de tricô e com as mãos cobrindo os seios.

“'Ela é o brinquedo espalhado pela sala, é o melado no controle remoto, Ela é o farelo no sofá, as tesouras e quadros no alto. Ela é a marca de mão nos móveis, o embaçado nos vidros. Ela é a porta do banheiro fechada, a gaveta da cômoda aberta. Ela é as frutas fora da fruteira, os plásticos amarrando os armários. Ela é o valor do trabalho, a vontade de aprender, a minha força, a minha fraqueza, a minha riqueza. Ela é o aperto no meu peito diante de uma escada, é o cheirinho no meu travesseiro", iniciou a mamãe coruja.

"Ela é o vazio triste no silêncio de dormir, o meu sono leve durante a noite. Ela é o meu ouvido aguçado enquanto durmo. Ela é o arrepio quando me chama, a paz quando me abraça, a emoção quando me olha. Ela é meu cuidado, o meu interesse pela vida, o meu amor por Deus. É o meu ontem, o meu hoje,

o meu amanhã. Ela é a vontade, a inspiração, a lição, o dever. Ela é a presença, a surpresa, a esperança. A minha dedicação. A minha oração. A minha gratidão. O meu amor mais puro e bonito.'” Elas são! Minhas filhas!", finalizou Carol Dias na legenda.

Nos comentários, Carol recebeu chuva de elogios dos fãs. "Mais linda do mundo", "Que lindo", "Perfeita", "Maravilhosa", "Você tá muito gata", "Lindo texto!! As mamães se identificam!! Obrigada Carol", disseram os seguidores.

Confira a fotos de Carol Dias exibindo o barrigão:

Carol Dias encanta ao mostrar evolução de sua barriga

Carol Dias encantou os seguidores das redes sociais recentemente ao exibir a evolução de sua barriga de grávida. A modelo está à espera de seu segundo bebê com o ex-jogador de futebol Kaká, e dividiu fotos de um ensaio fotográfico que realizou quando estava no terceiro, quarto, quinto e no sexto mês de gestação. "3, 4, 5 e 6 meses registrados pela minha amiga e melhor fotógrafa @joanacostar", disse a artista.

