Carol Dantas encanta internet ao mostrar reação de caçula ao rever Davi Lucca

Valentim, filho mais novo de Carol Dantas, pula de felicidade ao reencontrar Davi Lucca, filho da influenciadora com Neymar Jr.

Nesta sexta-feira, 28, a influenciadora digital Carol Dantas (29) decidiu encantar seus seguidores! A ex-namorada do craque de futebol Neymar Jr. mostrou o momento para lá de fofo no qual o filho caçula, Valentim, fruto de seu casamento com Vini Martinez, reencontra o irmão mais velho, Davi Lucca, filho que teve com o jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, que vai ser pai novamente, mas agora, com sua atual namorada, a modelo Bruna Biancardi.

"Sempre que o Davi viaja nós contamos os dias para ele voltar… não importa a quantidade de dias, a saudade aperta e é sempre lindo demais ver eles se reencontrando. Amor de irmão é bom demais. Mamãe ama muito”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários da postagem feita pela mãe dos pequenos foi inundado de elogios e internautas apaixonados pelo excesso de fofura do momento entre os irmãos. “Ahhh como amo isso”, “Esse vídeo não dá!!”, “Ahhh nem esse amor gente”, “Você é muito especial na forma de criar e dedicar aos seus filhos, Ca. Por isso eles são tão maravilhosos e genuínos” e “Eu assisti dez vezes e me emocionei nas 10. Amo vocês”, são algumas das mensagens enviadas pelos seguidores da influenciadora digital.

Veja a publicação compartilhada pela influenciadora digital Carol Dantas mostrando o reencontro de seu filho, Valentim, com Davi Lucca, filho que teve com Neymar Jr.:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Dantas (@candantas)



Mãe do filho de Neymar Jr, Carol Dantas manda recado sobre o novo filho do atleta

Após o anúncio do jogador de futebol Neymar Jr., junto de sua namorada, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi, que seriam papais, a mãe do primeiro filho do craque, Davi Lucca, Carol Dantas, celebrou bastante a gravidez dos dois pombinhos. “Consegui fechar a boca graças a Deus. Vem nenê. Seu irmão já está fazendo mil planos com você”, disse ela. Em outro comentário, ela falou sobre o novo bebê. “Deus abençoe cada dia mais a vida desse bebezinho que já já está aqui correndo, brincando e trazendo muito amor”, afirmou.