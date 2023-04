Branca Feres prepara festa intimista no mesversário da filha, Nicole: "Gostosura"

Branca Feres, ex-atleta do nado sincronizado, mostrou os detalhes da festa de sete meses da filha, Nicole

Alerta fofura! Nicole, filha de Branca Feres (35) e Gustavo Frota, completou sete meses de vida nesta terça-feira, 25, e os papais corujas comemoram a data especial com uma festa intimista.

Para o mesversário da herdeira, o casal preparou uma festa inspirada nas comidas japonesas, com direito a bolo e docinhos temáticos, e encantaram ao mostrar os detalhes nas redes sociais.

Além disso, a ex-atleta do nado sincronizado mostrou a filha usando um look branco e preto, com um sushi estampado, e se derreteu. "7 meses dessa gostosura!!! 7 meses que a nossa vida mudou do vinho para água, literalmente hahaha. Te amamos Cole Cole!!! Com amor, Branca e Guga", declarou a mamãe, irmã gêmea de Bia Feres (35).

Os seguidores ficaram encantados com os registros de mesversário de Nicole. "Parabéns, princesa", disse uma internauta. "Coisa mais linda!", falou outra. "Ela é muito linda!!!! Parabéns, Nini", comentou uma fã. "Sushi, que fofa. Amei", escreveu mais uma.

Confira as fotos do mesversário da filha de Branca Feres:

Mudanças no corpo

Desde que a filha nasceu, Branca tem usado as redes sociais para mostrar a maternidade real, e chegou a mostrar seu corpo 15 dias após o parto. Ela também aproveitou para mandar um recado importante para suas seguidoras.

"Não se comparem, uma com o corpo das outras. Cada uma tem seu tempo. Até eu e a Bia, que somos gêmeas... Minha barriga voltou mais rapidamente que a dela. Não estou fazendo dieta e nem nada, estou comendo tudo o que gosto. O que estou fazendo é amamentando e falam que isso ajuda a emagrecer. Acho que realmente está ajudando. Mas tudo volta para o lugar com o tempo", afirmou.

