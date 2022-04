Biah Rodrigues faz festinha temática para celebrar os 5 meses da filha, Fernanda: ''Minha coelhinha''

Biah Rodrigues fez uma linda festinha com a temática de Páscoa para celebrar a chegada dos 5 meses da filha, Fernanda

Nesta segunda-feira, 11, a família de Biah Rodrigues está em festa! Isso porque a filha caçula da influenciadora, Fernanda, acaba de completar 5 meses de vida!

Para celebrar esse momento especial, a loira decidiu fazer uma festinha com a temática Páscoa, com direito a uma mesinha de doces tramáticos super fofinhos e até uma fantasia de coelhinha para a pequena.

A mamãe babona publicou uma série de cliques onde ela aparece coladinha com Fernanda e com seu filho mais velho, Theo (1), enquanto eles se divertiam com algumas atrações, brincando muito e trocando carinhos em família.

Na legenda, ela se derreteu pela herdeira: "5 meses da minha coelhinha. Agora falta só um mês pra começar as comidinhas! A coelhinha dormiu com dedo na boca. O melhor é o Theo com a coelha".

Sorocaba (41), marido de Biah e pai das crianças, deixou um comentário amoroso no post, escrevendo um emoji de coração.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que coelhinha mais linda!", disse um. "Que gracinha!", falou outro. "Você e seus filhos são muito lindos!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques que Biah Rodrigues fez durante a festinha de 5 meses da filha, Fernanda: