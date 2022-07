Biah Rodrigues e Sorocaba celebram 8 meses da filha caçula com festinha temática

Influenciadora Biah Rodrigues e Sorocaba celebram 8 meses da filha caçula, Fernanda

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 12h17

Biah Rodrigues (25) e o cantor Sorocaba (41) não deixaram o mêsversário da filha mais nova passar em branco e prepararam uma festinha intimista para Fernanda, que completou 8 meses de vida!

A influenciadora digital e a dupla de Fernando Zor (38) celebraram a chegada de mais um mês da herdeira, na tarde desta terça-feira, 13, com o tema “Confeitaria da Nanda”. O casal posou para lindas fotos com a bebê e o primogênito, Théo (2), no haras da família no interior de São Paulo.

A comemoração ganhou decoração colorida em tons pastéis, com direito a muitos docinhos, bolinhos charmosos e um lindo bolo. A bebê esbanjou fofura ao surgir com um vestidinho rodado.

“A Nanda fica encantada com as cores e formatos dos mêsversário, e o Theo sempre se diverte, e dessa vez não foi diferente, a brincadeira tomou conta da família”, contou Biah, que se surpreendeu com um momento fofo do primogênito, que dava beijinhos na irmãzinha espontaneamente para as fotos.

Sorocaba ganha presente especial da esposa, Biah Rodrigues

Recentemente, Sorocaba recebeu uma surpresa da mulher, Biah Rodrigues! O sertanejo ganhou de presente da esposa um caminhão para eles poderem juntos construir um motorhome. Ele fez questão de celebrar esse momento, se derretendo e agradecendo à influencer: "A Biah sempre me surpreende, mas hoje ela foi além! … A casa sobre rodas vem! Motorhome indo pro forno... Te amo Biah e amo como você cuida da nossa família".

Confira as fotos de mais um mêsversário de Fernanda, filha caçula de Biah Rodrigues e Sorocaba:

Fotos: Thai Lazarini/CG Comunicação/Divulgação