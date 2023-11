Bárbara Evans se derrete ao exibir o rosto dos gêmeos de pertinho

Bárbara Evans compartilha cliques para mostrar detalhes dos rostinhos dos filhos gêmeos, Antônio e Álvaro, que está internado na UTI

Nesta quarta-feira, 29, a influenciadora digital Bárbara Evans atualizou seus seguidores nas redes sociais sobre o estado de seus filhos gêmeos recém-nascidos, Antônio e o pequeno Álvaro, que está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva. A modelo ainda encantou ao exibir detalhes dos rostinhos dos meninos.

Através do stories do Instagram, Bárbara contou que passou por mais uma noite desafiadora com Antônio, que já está no quarto com os papais: "Bom dia, mamãe apareceu por aqui. Essa noite foi puxada porque Antônio não quer sair do peito da mamãe. Ele acorda duas horas da manhã e não tem quem o faça dormir mais”, iniciou e mostrou o rosto do pequeno tirando uma soneca.

Bárbara Evans encanta ao exibir rostinho de um dos gêmeos, Antônio - Reprodução/Instagram

“Agora, por exemplo, ele está dormindo. Era hora de ele estar dormindo? Não era. Mas ele está aqui que nem um pacotinho", a influenciadora contou que ainda está se adaptando a rotina dos bebês. Na sequência, ela atualizou mais detalhes sobre Álvaro, que precisou ficar internado longe da mamãe após apresentar um desconforto respiratório.

“Tenho boas notícias! Hoje o Álvarozinho tirou um negocinho que fica soprando ar. Tirou e está respirando super bem, só está com uma sondinha para tomar leitinho. Hoje ele fica em observação e amanhã ele está no quarto com a gente! Tomei banho já, passei um troço na cara e vou lá ver ele”, disse a mamãe coruja, que exibiu o rostinho do bebê.

Bárbara Evans se derrete ao registrar rostinho de um dos gêmeos, Álvaro - Reprodução/Instagram

Bárbara ainda contou que não conseguiu identificar diferenças entre os gêmeos, mas que está animada para o encontro: “Estou ansiosa para ver eles dois juntos, ainda não tive aquela coisa de ‘será que eles são iguais?’, ‘será que são diferentes um do outro?’. Não é fácil, mas é necessário passarmos por isso”, disse a mamãe coruja.

Vale lembrar que além dos gêmeos, Bárbara também é mãe da pequena Ayla, que está em casa esperando os irmãos receberem alta. Os três são frutos de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro. O casal oficializou a cerimônia com um festão no ano passado, apenas alguns meses após a chegada da primeira herdeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans mostrou o primeiro banho de Antônio:

Apesar de não poder curtir os primeiros momentos com Álvaro, que está em recuperação na UTI, Bárbara Evans está aproveitando ao máximo o tempo ao lado de Antônio. Nesta terça-feira, 28, ela continuou atualizando seus seguidores do Instagram sobre seus filhos gêmeos recém-nascidos e compartilhou o primeiro banho do recém-nascido.

"Vou ali dar um apoio moral depois eu conto pra vocês. Tomei um banho, meu cabelo já tá oleoso mas estamos aí", completou a modelo. Em seguida, ela compartilha um trecho do bebê no banho: "Limpar essa cabeleira, né?", diz Bárbara no registro fofíssimo em que um dos herdeiros da influenciadora aparece sendo banhado.