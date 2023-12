Bárbara Evans revela 'culpa' após chegada dos gêmeos: "Fico chorando"

Com lágrimas nos olhos, Bárbara Evans compartilha sentimento de culpa ao equilibrar atenção entre os filhos e desabafa sobre depressão pós-parto

Com os olhos cheios de lágrimas, a modelo Bárbara Evans usou as redes sociais neste sábado, 02, para compartilhar os desafios que está enfrentando após a chegada dos gêmeos. A influenciadora desabafou sobre o peso da culpa em dividir a atenção entre seus três filhos e abriu seu coração sobre os desafios da depressão pós-parto.

Através do stories do Instagram, Bárbara apareceu visivelmente emocionada para revelar o motivo por trás de seu recente sumiço após o nascimento dos pequenos Álvaro e Antônio, que tem apenas cinco dias de vida: "Estou aparecendo um pouco menos aqui. Estou com a crise do segundo filho. É muito difícil dividir a atenção, gente. Até com os dois”, iniciou.

Bárbara contou que tem sido difícil equilibrar a atenção entre os meninos: “Penso: 'será que estou dando mais atenção para um do que para outro?'. Fico chorando. Olha, não vou nem ficar falando, porque vai dar vontade de chorar. Está bem difícil. Fico pensando, começo a chorar”, disse a modelo com lágrimas nos olhos.

A influenciadora ainda lembrou que sua primogênita, Ayla, de dois aninhos, também está passando por uma adaptação com os irmãos: "Quando estou com a Ayla, lembro que tenho que ficar com os meninos, e quando estou com eles penso que tenho que dar atenção para ela. Não está fácil na minha cabeça", ela desabafou.

Bárbara contou que tenta não pensar muito no assunto para não se culpar: “A mãe se sente culpada, nasce um filho e nasce uma culpa. Imagine o 'nasce o terceiro filho, nasce a terceira culpa'. O negócio é ir levando da forma mais leve para não ficar chorando para conseguir aproveitar. É muito difícil, o coração fica apertado”, explicou.

Por fim, ela falou que está travando uma batalha para evitar a depressão pós-parto: “A famosa depressão pós-parto, que não vai me pegar porque não vou deixar. Na Ayla não tive nada. Para não falar que não tive nada, tive um dia de choro. Mas agora, com três...”, concluiu a influenciadora digital, que é filha da ex-modelo Monique Evans.

Bárbara Evans desabafa sobre desafios após nascimento dos filhos - Reprodução/Instagram

Quem é o marido de Bárbara Evans?

Vale lembrar que os três herdeiros de Bárbara Evans são frutos de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro. O casal oficializou a cerimônia com um festão no interior de São Paulo no final do ano passado, apenas alguns meses após a chegada da primeira filha. Já os meninos, chegaram ao mundo em 27 de novembro deste ano.

