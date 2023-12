Bárbara Evans fala sobre a amamentação de filhos gêmeos: "Muito difícil"

Após o nascimento de seus filhos gêmeos, Bárbara Evans fala sobre sua experiência com a amamentação dos recém-nascidos e desabafa sobre dificuldades

A modelo Bárbara Evans, que recentemente se tornou mãe novamente após dar à luz aos gêmeos Álvaro e Antônio, contou como está sendo sua nova experiência com a amamentação dupla. Em suas redes sociais nesta segunda-feira, 4, a filha de Monique Evans desabafou sobre as dificuldades que está passando neste período.

Através de uma caixinha de perguntas compartilhada nos stories de seu Instagram, a influenciadora digital respondeu algumas dúvidas que seus seguidores tinham sobre maternidade. Em uma delas, um internauta lhe questionou sobre a amamentação dos gêmeos. "E o leite, já desceu? Como é amamentar 2?", disse.

A esposa de Gustavo Theodoro foi super sincera e dividiu sua experiência com seus seguidores. "Leite desceu sim, mas não está sendo suficiente para os dois. ELES MAMAM MUITO! Fora isso o Álvaro pegou direitinho o peito, mas o Antônio... minha nossa... Então o peito está destruído. Tento tirar um pouco para dar fora do peito, mas tem sangrado muito", confessou.

Em seguida, ela contou como faz para compensar a falta de leite para os meninos. "Estou complementando com fórmula. E é isso aí", disse a mamãe. Pouco tempo depois, Bárbara decidiu comentar um pouco sobre o assunto em vídeo, já que estavam aparecendo muitas questões sobre amamentação.

Foto: Reprodução / Instagram

"É muito difícil amamentar gêmeos, mãe de gêmeos sabem o quanto é difícil. Se já é difícil amamentar um, vocês imaginam dois. No hospital ainda estava o colostro, mas ainda dei peito para os dois. Mas o Antônio acabou com meu peito, então eu tento tirar na maquininha para exercitar e ter mais leite, mas não está tendo tanto leite. Não sei o que está acontecendo", desabafou a modelo.

Bárbara ainda teorizou sobre o motivo da falta de leite e comparou com a maternidade de sua filha mais velha. "No da Ayla eu tinha muito. Não sei se é essa minha tristeza que está atrapalhando eu ter uma quantidade boa de leite. Fora isso, não está dando, então eu estou complementando com fórmula", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans mostra seu corpo apenas 6 dias após o parto

Em suas redes sociais, a modelo Bárbara Evans surpreendeu ao mostrar como está seu corpo durante o pós-parto. A influenciadora digital deu à luz aos gêmeos Álvaro e Antônio no último dia 27 e decidiu compartilhar como estava a sua recuperação 6 dias após o parto.

Ela surgiu apenas de lingerie na frente da câmera para mostrar como está sendo a recuperação do seu corpo. No vídeo, Bárbara mostrou os vários ângulos do seu corpo para exibir como é a recuperação após a gestação. Inclusive, ela deixou evidente que sua barriga está desinchando para voltar ao tamanho normal de antes da gravidez. “Alimentando a curiosidade alheia. 6º dia pós-parto”, disse ela na imagem.

Clique aqui e confira o resultado!