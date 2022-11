Bárbara Evans desabafa sobre primeira noite longe da filha: ''Coração apertadinho''

Modelo e influenciadora Bárbara Evans comenta sobre a primeira noite que vai dormir longe da filha, Ayla, de apenas sete meses

A modelo Bárbara Evans (31) usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 08, para lamentar a primeira noite longe da filha.

No Rio de Janeiro para resolver burocracias, a influenciadora digital desabafou sobre ter que passar a noite distante da pequena Ayla, fruto do casamento com o empresário Gustavo Theodoro (32).

"Primeira noite longe dela. Coração apertadinho. Não vejo a hora de te ver, meu amor. A mamãe está morrendo de saudades. Te amo mais que tudo nesse mundo", postou Bárbara ao compartilhar uma foto fofíssima da herdeira.

Antes, Bárbara explicou que sua viagem ao Rio de Janeiro e a São Paulo foram para resolver questões de documentação. "Vou para São Paulo conexão Rio para resolver o problema do meu visto. O consulado americano liberou o visto do meu marido, da minha filha e não liberou o meu. Então, estou indo lá que eles te pediram uma entrevista presencial. Estou indo ao Rio só para fazer isso e amanhã já tenho que estar em São Paulo", começou falando.

"Amanhã já estarei em São Paulo, porque temos prova do terno do Gustavo. E quarta-feira, 09, tem a minha prova final do vestido, com maquiagem, cabelo... O vestido da Aila também a gente vai provar", disse ainda, falando dos detalhes de mais uma cerimônia de casamento do casal.

Bárbara Evans comemora mêsversário da filha

Bárbara Evans comemorou mais um mês de vida da filha, Ayla. Na quinta-feira, 03, a menina completou sete meses de vida, e ganhou uma linda homenagem da mamãe coruja. No feed do Instagram, ela compartilhou algumas cliques de um ensaio fotográfico da herdeira, que aparece usando um vestido e uma presilha no cabelo, e se declarou para a pequena. "Meu amor completa hoje os seus 7 meses. Como o tempo passou rápido. A alguns dias atrás, nem o olho abria… Hoje já está comendo carninha e dando gargalhada. Eu sempre sonhei em ter uma família e hoje com você, eu tenho!", começou a modelo.

Por fim, Bárbara se declarou: "Obrigada por completar a minha vida! Fico boba com cada evolução, tento aproveitar cada segundinho com você, porque sei que esse tempo voa! Te amo bebezuka!! Vivo por você e para você!"

