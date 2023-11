Ashley Benson, estrela de ‘Pretty Little Liars’, está esperando seu primeiro filho!

Ashley Benson teria se casado em segredo há três meses com o seu noivo

Ashley Benson está grávida! A atriz conhecida principalmente por dar vida a ‘Hannah’ da série 'Pretty Little Liars', está aguardando o seu primeiro filho com Brandon Davis, com quem supostamente se casou há cerca de 3 meses. A atriz foi flagrada exibindo a sua barriguinha enquanto o casal fazia compras no showroom da Babylist em Beverly Hills.

Uma fonte ligada à celebridade confirmou a gestação para o Entertainment Tonight. O contato disse: “Ela já passou a marca do quarto mês, então agora está realmente empolgada em se tornar uma mamãe, ela tem se alimentado muito bem e tomando vários cuidados com o próprio corpo. A família da Ashley também está muito empolgada por ela”.

O herdeiro e neto do magnata de petróleo Marvin Davis, foi visto pela primeira vez com Ashley em um jogo do Los Angeles Lakers, e semanas depois, foi confirmado que eles estavam namorando discretamente na época. Ao E! News, o informante revelou que eles "realmente interessados ​​um no outro".

Em julho, Brandon compartilhou o anúncio de seu noivado com Ashley nos stories do Instagram, declarando-se e chamando-a de “amor da minha vida”. “Meu melhor amigo”, respondeu Ashley em um post em seu perfil do Instagram, exibindo o seu majestoso anel de diamante em corte oval e uma selfie: “Eu te amo”, escreveu.

Embora existam boatos de que os dois estão casados há pelo menos 3 meses, Ashley é firme quando fala sobre proteger sua privacidade: 'Eu geralmente mantenho meus relacionamentos privados', Ashley - que já namorou G-Eazy e Cara Delevingne - disse à Cosmopolitan UK em 2021. 'Você obviamente não pode ajudar se forem fotografados juntos. momentos privados são para você e seu parceiro, e acho melhor não ficar exposto demais, e você pode realmente proteger seu relacionamento se não o explorar".

Antes de seu relacionamento com Davis, Benson namorou por dois anos, entre 2018 e 2020, com a modelo inglesa Cara Delevingne. Depois, entre 2020 e 2021, ela teve um romance com o rapper G-Eazy.