Aos 7 meses, Viviane Araujo posa deslumbrante em ensaio de gestante: ''Será que tô feliz?''

Na reta final da gravidez, atriz Viviane Araujo surge com look luxuoso durante ensaio fotográfico da gestação

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 11h12

A atriz Viviane Araujo (47) está radiante na reta final de sua primeira gravidez! A artista decidiu registrar o momento especial com um ensaio fotográfico de gestante.

Na reta final da gestação, com quase 8 meses da espera pelo primeiro filho com o empresário Guilherme Militão, após ter feito fertilização in vitro, ela compartilhou um registro em preto e branco feito pela fotógrafa Nila Costa, em que aparece com um look poderoso.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a mamãe de primeira viagem esbanjou felicidade ao posar sorridente usando um body com mangas bufantes.

"Será que eu tô feliz, meus amores?! Que ensaio lindo!!", disse Viviane ao legendar a postagem. "Essa é só a primeira de muitas que virão!", brincou ainda, agradecendo à equipe da produção.

A rainha das rainhas recebeu muitas curtidas e comentários de fãs e famosos. "Linda demais, Viiiii", elogiou Cinara Leal. "MEU DEUS. A GRÁVIDA MAIS LINDA QUE JÁ VI", exaltou Gretchen. "Maravilhosa", disse Lexa. "Você está linda", destacou Cacau Protásio. "Plena, linda e amada, sua linda, minha amada amiga", declarou Luis Miranda.

Nos últimos dias, Vivi bateu um papo com os fãs para responder dúvidas e curiosidades sobre a gravidez.

Grávida do primeiro filho, Viviane Araujo faz fisioterapia pélvica

Recentemente, Viviane Araujo revelou que faz fisioterpia pélvica durante a gestação do primeiro filho. A artista surgiu dançando a música De Ladinho, da Banda Eva, durante exercícios para ajudar na preparação do corpo nessa nova fase. "Dançando e trabalhando e região pélvica com a maravilhosa @fisiorobertapaz", escreveu Vivi.

Confira a foto de Viviane Araujo em ensaio de gestante: