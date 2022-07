À espera do primeiro filho, Viviane Araujo fala sobre a reta final da gravidez: ''É um mundo novo''

À espera de seu primeiro filho com Guilherme Militão, atriz Viviane Araujo responde perguntas dos fãs sobre a gravidez

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 13h48

A mamãe de primeira viagem Viviane Araujo (47) está radiante com a gestação e aproveitou para falar sobre a reta final da gravidez.

À espera de um menininho, que se chamará Joaquim, fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão, a artista bateu um longo papo com os seguidores nesta sexta-feira, 01, nos Stories de seu Instagram e respondeu curiosidades dos fãs.

A mamãe disse que o pequeno se parece com o pai ao contar que viu a carinha dele na Ultra 3D. "A carinha dele, coisa mais linda! O narizinho dele, bochechinha do Guilherme, muito lindo, muito lindo".

Ao ser questionada sobre a ansiedade e os receios com a maternidade, ela respondeu: "Nessa reta final a ansiedade é muito grande, perdendo horas de sono porque acordo de madrugada para fazer xixi. O sono vai embora. Faz parte, estou amando. Tenho todos os receios, tudo é novo e diferente. Maternidade para mim é um mundo novo que quero viver da maior e melhor forma que eu puder. Ser a melhor mãe que eu puder ser para o Joaquim", disse.

Um internauta quis saber como foi a primeira vez que o bebê chutou a barriga. "Eu tava deitada na cama e o Guilherme do lado, aí eu senti aquele negócio mexendo e eu falei assim: 'ai, amor!', dei um berro. O Guilherme: 'o que houve?'. Ele se assustou tanto com meu berro", contou, aos risos.

A rainha das rainhas ainda revelou que pretende ter parto normal: "Não pretendo fazer cesária. Minha ideia é ter parto normal, minha médica apoia. A gente não sabe... Na hora, vamos sentir como vai ser. Se tudo certo certo, vou querer ter parto normal. Se tiver alguma complicação, é lógico que vou fazer uma cesária. Não quero ter aquela exaustão. Se em um momento eu perceber que não vai rolar, a gente faz a cesária."

Vivi afirmou que engordou nove quilos durante a gestação: "Estou me amando com minha barriga. É lindo demais. O corpo muda, mas é incrível. Antes de eu engravidar, eu estava pesando 65 quilos. Ontem me pesei e estou com 74 quilos", disse a atriz, que também contou que o quartinho de Joaquim ainda está em andamento.

Viviane Araujo exibe barrigão em clique na praia

Grávida do primeiro filho, Viviane Araujo encantou os fãs ao posar usando biquíni de lacinho azul e bege e óculos escuros em foto na praia exibindo o barrigão. Os internautas repararam que o herdeiro da atriz também quis aproveitar para renovar o bronzeado e deu um jeitinho de aparecer na foto da mamãe, chutando a barriga. "Amo praia! Amo sol! E vocês meus amores, também curtem uma praia? Conta aí!", escreveu Vivi.

Confira Viviane Araujo falando sobre a primeira gravidez: