Na reta final da gravidez, Viviane Araujo dança durante exercícios pélvicos: ''Barriga linda!''

À espera do primeiro filho, atriz Viviane Araujo compartilha vídeo exibindo o barrigão durante exercícios de fisioterapia pélvica

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 11h08

A mamãe de primeira viagem Viviane Araujo (47) já está nos preparativos para chegada do primeiro filho!

Grávida de quase 8 meses à espera de um menininho, que se chamará Joaquim, fruto do casamento com o empresário Guilherme Militão, a artista faz fisioterapia pélvica para ajudar na preparação do corpo nessa nova fase.

Na quarta-feira, 06, em vídeo publicado em sua conta no Instagram, a famosa surgiu dançando a música De Ladinho, da Banda Eva, ao lado de sua fisioterapeuta, e encantou os fãs.

"Dançando e trabalhando e região pélvica com a maravilhosa @fisiorobertapaz", escreveu Vivi ao legendar a postagem.

"Tá linda! Como passa rápido! Olha essa barriga linda. Vem Joaquim!!!", disse Cacau Protásio. "Que linda", elogiou Sheila Mello. "Joca e Mamãe arrasando na Fisioterapia Pélvica e na nossa coreografia! Amando cuidar de vocês nessa fase tão especial!", declarou a fisioterapeuta de Vivi. "Você está maravilhosa, Vivi, e está transmitindo uma paz inexplicável", destacou um fã. "Que mamãe mais linda", babou outra.

Viviane Araujo responde perguntas de fãs sobre reta final da gravidez

Recentemente, Viviane Araujo bateu um papo com os seguidores na web sobre a gravidez. "Nessa reta final a ansiedade é muito grande, perdendo horas de sono porque acordo de madrugada para fazer xixi. O sono vai embora. Faz parte, estou amando. Tenho todos os receios, tudo é novo e diferente. Maternidade para mim é um mundo novo que quero viver da maior e melhor forma que eu puder. Ser a melhor mãe que eu puder ser para o Joaquim", disse.

A mamãe falou que o pequeno se parece com o pai ao contar que viu a carinha dele na Ultra 3D: "A carinha dele, coisa mais linda! O narizinho dele, bochechinha do Guilherme, muito lindo, muito lindo".

Vivi revelou que pretende ter parto normal: "Não pretendo fazer cesária. Minha ideia é ter parto normal, minha médica apoia. A gente não sabe... Na hora, vamos sentir como vai ser. Se tudo certo certo, vou querer ter parto normal. Se tiver alguma complicação, é lógico que vou fazer uma cesária. Não quero ter aquela exaustão. Se em um momento eu perceber que não vai rolar, a gente faz a cesária."

Confira o vídeo de Viviane Araujo fazendo exercícios pélvicos: