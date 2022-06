Aos 7 meses de gravidez, Viviane Araujo baba ao exibir o filho mexendo em sua barriga

Atriz Viviane Araujo encanta os seguidores ao postar vídeo do filho, Joquim, mexendo em sua barriga

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 10h52

A atriz Viviane Araujo (47) está ansiosa e não vê a hora da chegada de seu primeiro filho!

Grávida de 7 meses à espera de um menino, que se chamará Joaquim, fruto do casamento com o empresário Guilherme Militão, a artista compartilhou um momento fofíssimo com os seus seguidores na manhã desta quarta-feira, 22.

Nos Stories de seu Instagram, a nossa rainha das rainhas se derreteu ao publicar um vídeo em que aparece deitada e mostra o bebê se mexendo em sua barriga, ao som da música A Cor é Rosa, de Silva.

"Já estou acordado, mamãe", escreveu Vivi na publicação.

Viviane Araujo marca presença em evento na quadra do Salgueiro

Acompanhada do maridão, Guilherme Militão, Viviane Araujo esteve na Feijoada do Salgueiro, que aconteceu no final de semana. Grávida, ela curtiu a noite de samba na quadra da agremiação, na Zona Norte da capital carioca. Para o evento, que também contou com show de Arlindinho, do grupo Galocantou e Bomastral, a famosa escolheu um cropped branco de mangas compridas, calça jeans e tênis, deixando à mostra seu barrigão.

Confira o registro do barrigão de Viviane Araujo: