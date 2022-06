Grávida de 7 meses, Viviane Araujo exibe barrigão ao lado do marido em feijoada do Salgueiro

À espera do primeiro filho, Viviane Araujo posa com o marido, Guilherme Militão, na quadra da escola de samba Salgueiro

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 09h07

A atriz Viviane Araujo (47) encantou os fãs ao postar um novo clique com a família nas redes sociais!

No domingo, 19, a artista marcou presença na Feijoada do Salgueiro na companhia do marido, Guilherme Militão.

Grávida de 7 meses à espera de seu primeiro filho com o empresário, que se chamará Joaquim, ela curtiu a noite na quadra da agremiação, na Zona Norte da capital carioca.

Para o evento, que também contou com show de Arlindinho, do grupo Galocantou e Bomastral, a famosa escolheu um cropped branco de mangas compridas, calça jeans e tênis, deixando à mostra seu barrigão.

Em seu perfil no Instagram, Vivi publicou um registro ao lado do amado. "Hoje foi dia de curtir a Feijoada do @salgueirooriginal com marido!!!", escreveu Vivi na legenda da publicação.

"Lindos", "Vivi conseguiu ficar com mais carinha de menina ainda", "Que gravidinha linda, que Deus abençoe vocês sempre", "Mais linda do que nunca!", "Joaquim está te deixando mais jovem. Que rostinho de adolescente", elogiaram os seguidores, destacando a beleza da rainha de bateria.

Grávida, Viviane Araujo surge de biquíni e encanta

Recentemente, Viviane Araujo apareceu só de biquíni laranja estilo fio-dental nas redes sociais e exibiu sua boa forma. Esperando o nascimento do primeiro filho, Joaquim, ela posou sorridente em selfie no espelho e impressionou os fãs com as curvas perfeitas.

Confira a foto de Viviane Araujo com o marido na quadra do Salgueiro: